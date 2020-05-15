В Бразилии близ Рио-де-Жанейро в озеро упал НЛО

15.05.2020, 19:30, Разное

В Бразилии местные жители стали свидетеля аварии НЛО. Неопознанный предмет упал в озеро близ Рио-де-Жанейро, чем привлёк внимание не только простых людей, но и военных.

Недавно в Бразилии многочисленные свидетели рассказали о событии, не оставившем их равнодушными. Жители латиноамериканской страны, проживающие в небольшом населённом пункте Пау Гранде, увидели в ночном небе несколько НЛО. Это произошло 13 мая. Летающие светящиеся объекты некоторое время находились в поле зрения очевидцев, а после один из них пропал. Как оказалось, он упал в озеро близ Рио-де-Жанейро. Многие хотели увидеть его собственными глазами, но не смогли этого сделать, поскольку военные их опередили и начали закрывать квадрат, ограничив доступ к водоёму. Кроме того, они стали изымать смартфоны и другие девайсы, на которых хранились кадры с НЛО.

Отмечается, в настоящий момент нет достоверной информации о произошедшем, поскольку военные не разглашают подробностей. Мало того, они продолжают создавать условия, при которых простые граждане не могут донести до общественности детали события. В городе был отключён интернет, и нет мобильной связи, а над домами то и дело летает патрульный вертолёт.