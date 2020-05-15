«Заминированные» в РФ рейсы благополучно приземлились

15.05.2020, 19:30, Новости дня

Рейсы Москва – Волгоград, Набережные Челны – Москва, Минеральные Воды – Москва, о «минировании» которых сообщали ранее неизвестные, благополучно приземлились в пунктах назначения, сообщил источник в авиационных кругах.

«Рейсы Москва – Волгоград, Набережные Челны – Москва и Минеральные Воды – Москва благополучно приземлились в пунктах назначения. Взрывных устройств на бортах не найдено», – сказал собеседник ТАСС.

Сообщение о «минировании» рейсов в пятницу пришло на электронную почту Шереметьево. Сообщалось, что взрывные устройства якобы установлены на самолетах, направляющихся из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и Волгоград, из Симферополя и Минеральных Вод в Москву.

На почту Домодедово поступило сообщение о «минировании» здания аэропорта и всех самолетов на стоянке. Эвакуация не проводилась, воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

В Москве на электронную почту поступили сообщения об угрозах взрывов 10 лечебных учреждений.

Напомним, подобные сообщения начали появляться в марте. Так, например, 21 марта угрозы взрыва коснулись 13 авиарейсов. Всего за это время были «заминированы» около 200 рейсов.

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.