Зеленского раскритиковали за «консервацию курса» Порошенко

15.05.2020, 19:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский не готов выполнять Минские соглашения и двигаться к достижению мира в Донбассе, сообщила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Вместо этого, по ее словам, наблюдается консервация курса предыдущего главы украинского государства Петра Порошенко.

«Вместо движения к миру на Донбассе мы видим консервацию курса Порошенко в чистом виде», – сказала Панина РИА «Новости».

Она напомнила о продлении запрета российских сайтов и соцсетей на Украине. По словам Паниной, блокируя новостное пространство Украины от русскоязычных новостных ресурсов и социальных сетей, украинский лидер продолжает традиции утвердившегося в стране после 2014 года «авторитарно-националистического государства».

Депутат добавила, что действия Зеленского вызывают глубокое разочарование не только за пределами Украины, но и в самой стране, свидетельством этому служит продолжающееся падение рейтинга президента.

«Совершенно очевидно, что Зеленский не готов ни к выполнению минских соглашений, ни к реализации предвыборных обещаний, данных избирателям», – сказала Панина.

Напомним, Зеленский продлил на три года запрет российских интернет-ресурсов.

Кроме того, власти Украины исключили закрепление особого статуса Донбасса в конституции.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала тактику Зеленского в отношении Донбасса.