 

«Мини-копия папы»: Иван Ургант поздравил дочь Нину с 12-летием

15.05.2020, 19:30, Разное

Иван Ургант на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок своей дочери Нины. Наследницу телеведущего, отметившую 12-летие, назвали «мини-копией папы».
Иван Ургант особо не распространяется о подробностях своей личной жизни. Знаменитость нечасто публикует в социальных сетях семейные снимки, поэтому каждая новая фотография приносит поклонникам много радости. В этот раз, опубликовав кадр со старшей дочерью Ниной, телеведущий поздравил ее с днем рождения. У Ивана Урганта есть еще младшая 4-х летняя дочь Валерия. Он с 2007 года состоит в браке с Натальей Кикнадзе, являющейся его бывшей одноклассницей.

Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Они принялись поздравлять телеведущего и его наследницу, пожелав им здоровья и счастья. За время публикации снимок «понравился» более 163 тысячам пользователей Сети. Большинство подписчиков подчеркнули красоту девушки и ее огромное сходство с отцом. «Мини-копия папы», «Красавица», – восхищались поклонники.



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