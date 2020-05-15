Во Флориде во время учебного полета разбился истребитель

15.05.2020, 19:20, Новости дня

Во Флориде при выполнении учебного полета разбился истребитель США пятого поколения F-22. Инцидент произошел к северо-востоку от главной базы Эглин на полигоне.

Как сообщает РИА Новости, в результате катастрофы никто не пострадал. Пилот истребителя благополучно катапультировался, его доставили в госпиталь. В настоящее время мужчина пребывает в стабильном состоянии.

Крушение самолета не привело к разрушениям на земле. Прчиины случившегося выясняет специальная комиссия.