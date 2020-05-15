Создан проект #КомпанииДобра

15.05.2020, 19:20, Новости дня

В РФ создан проект "Компании добра". На нем собираются все новости о добрых поступках компаний, помогающих людям и бизнесу в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Проект и его участники доказали: бизнес может быть заинтересован не только в собственной прибыли, но и в поддержке и благополучии каждого, а кризис — это не только проблемы разного уровня сложности, но и возможности для открытия новых гуманных направлений деятельности.

Коронавирус всего за месяц до неузнаваемости трансформировал нашу действительность: мы потеряли привычный уклад жизни и уверенность в завтрашнем дне, а повседневные заботы практически каждого из нас кардинально изменились. Сейчас, когда в зоне риска оказывается буквально каждый, необходимо объединить все усилия, чтобы преодолеть эту черную полосу препятствий.

Взаимовыручка во все времена способствовала добрым взаимоотношениям между людьми даже в самых сложных ситуациях, отмечает инициатор проекта агентством-селлер Roden Media. "И сейчас мы хотим всем неравнодушным людям рассказать, как можно больше о настоящих добрых делах", — отмечают организаторы.

Благодаря информационной поддержке со стороны сайтов Вести.Ru, Interfax.ru и M24.ru, организации, бизнесмены и общественники, готовые делиться своими ресурсами в борьбе с COVID-19, могут теперь рассказать об этом.

Ежедневно проект "Компании добра" набирает масштаб и демонстрирует реальный подъем добровольческого, волонтерского движения. К помощи нуждающимся подключаются и малый бизнес, и крупные предприятия.

Предприниматели на страницах проекта рассказывают, как их компании, зачастую безвозмездно, передают медицинскому персоналу свою продукцию или освобождают под их нужды собственные помещения, как помогают людям находиться на связи даже при задержках платы за мобильный телефон, как создаются дополнительные рабочие места для нуждающихся.

Roden Media приглашает присоединиться к проекту каждого, кто способен проявить в борьбе с пандемией. Посильное участие каждого позволит информировать людей о помощи, которую продолжают оказывать неравнодушные предприниматели, несмотря на непростую ситуацию в мире бизнеса.

Что для этого нужно сделать? Достаточно перейти по ссылке: https://компаниидобра.рф и выбрать активную панель "Предложить новость". Участие в акции не предполагает никакой оплаты. Узнать о компаниях, которые рассказали о своих добрых делах, можно в соцсетях по хештегу #КомпанииДобра. Не оставайтесь безучастными, делитесь информацией о проекте на своих страничках в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о помощи бизнеса в борьбе с пандемией. Давайте помнить, что большая общая победа достигается малыми посильными добрыми делами.