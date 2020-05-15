 

Музей “Кижи” проведет уникальную онлайн-экскурсию по острову

15.05.2020, 19:20, Новости дня

Музей "Кижи" проведет уникальную онлайн-экскурсию по острову в "Ночь музеев". За три с половиной часа представится возможность пересечь остров с севера на юг. А по дороге увидеть череду памятников деревянного зодчества в живописных ландшафтах.

Как уточняет ГТРК "Карелия", зрители онлайн-экскурсии смогут заглянуть в такие уголки на территории острова, куда обычные туристы не доходят. А также в этом году есть возможность зайти в мастерскую, где идет кропотливая работа по реставрации икон. Стоит отметить, что прибывающих на остров туристов в мастерскую не пускают.

А еще будет колокольный звон с самой высокой точки, там же можно увидеть завораживавший пейзаж на Кижские шхеры. Желающие смогут заглянуть в кузницу и получить мастер-класс по изготовлению лодок-кижанок.

Ну а в заключении обзору посетителей будет представлена церковь Преображения Господня на Кижском погосте. Она как раз открылась после реставрации, об уникальности работ над которой тоже можно узнать.

Напомним, что традиционная акция "Ночь музеев" в этом году в стране впервые пройдет в онлайн режиме. В эти выходные у россиян появится уникальная возможность посетить сразу несколько мероприятий, не покидая дома и без всяких очередей. Яркие впечатления обещают взрослым и детям, ценителям прекрасного и желающим расширить свой кругозор.

Текст:

ГТРК "Карелия"



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