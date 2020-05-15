Полиция разогнала стихийную акцию у московского рынка. Сотни торговцев протестовали против повышения арендной платы

15.05.2020, 19:19, Новости дня

В Москве полиция и Росгвардия разогнали стихийную акцию протеста возле рынка “Фуд-Сити”, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“В пятницу днем сотрудники полиции и Росгвардии пресекли сход граждан одной из республик Закавказья, которые собрались около рынка “Фуд-Сити” и требовали от арендодателя понизить цену за арендуемые помещения”, – рассказал собеседник агентства. Задержанных, по его словам, не было.

По сведениям телеграм-канала Baza, в акции приняли участие несколько сотен человек, значительная часть из них – торговцы-мигранты. Недовольство продавцов вызвало повышение арендной платы.

В пресс-службе рынка опровергли повышение стоимости аренды. Там сообщили, что недовольство людей вызвала нехватка на рынке мест для торговли из-за избытка сезонных продуктов.

“Каждую весну начинается сезон овощей, фруктов и ягод из ближневосточных регионов – Узбекистана, Ирана, Турции, Азербайджана и других стран. В начале мая 2020 года на территорию ОРПЦ “Фуд-Сити” поступило избыточное количество сезонных продуктов. Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу”, – пояснил представитель рынка.

Администрация рынка открыла дополнительные торговые площади, тем самым уладив конфликт, заявили в пресс-службе “Фуд-Сити”.