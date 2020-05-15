Страны Балтии открыли внутренние границы

15.05.2020, 19:16, Новости дня

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в пятницу подписали меморандум об открытии границ для свободного передвижения между странами Балтии, сообщила пресс-служба эстонского МИД.

Во время встречи министры иностранных дел республик выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивалась важность сотрудничества между странами Балтии, Евросоюза и другими, при планировании выхода из кризиса, связанного с коронавирусом, пишет РИА «Новости».

«Сегодняшнее событие знаменует собой важную веху в процессе выхода из кризиса COVID-19 по ряду причин. Прежде всего, это первый шаг к восстановлению физических связей и свободного передвижения между странами, которое было прервано в связи с распространением коронавируса», – говорится в сообщении.

Как отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, решение об открытии границ между странами Балтии было основано на сходной эпидемиологической ситуации в трех странах.

«Встреча в Риге является первым шагом к возвращению к нормальной жизни и имеет символическое значение, чтобы показать возможность необходимых деловых поездок между странами Балтии. Тесное сотрудничество между Эстонией, Латвией и Литвой основано на общих интересах и целях трех стран как во внешней политике, так и в политике безопасности», – считает Рейнсалу.

Уточняется, что внутренние границы стран Балтии открываются для лиц, не имеющих симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания, или в соответствии с регистром населения постоянным местом жительства в Эстонии, Латвии или Литве.

Напомним, 6 мая премьеры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Юри Ратас и Саулюс Сквернелис ранее анонсировали, что между их странами будут открыты границы.