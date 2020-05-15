 

В Польше призвали союзничать с США в свете «российской угрозы»

15.05.2020, 19:16, Новости дня

Для Польши союз с США приобретает особенно стратегический характер в свете принятия новой версии Стратегии национальной безопасности, которая определяет Россию в качестве «агрессивного игрока, угрожающему безопасности польского государства». Об этом сообщил бывший министр обороны республики Антони Мачеревич.

Как напомнил экс-министр в комментарии Telewizja Republika, в предыдущей стратегии 2014 года тогдашний премьер-министр страны Дональд Туск и президент Бронислав Коморовский предполагали, что «войны не будет на протяжении по крайней мере 20 лет и что РФ является вовсе не угрозой, а партнером, которому следует протянуть руку», пишет RT.

По словам экс-министра, «безумную» позицию занимал и тогдашний глава МИД Радослав Сикорский, видевший Россию членом НАТО.

Мачеревич раскритиковал правительство Туска, возложив на него ответственность за провал «философии посредничества между Германией и Россией». «Этот мост должен был привести к континентальному союзу всей Европы с Китаем и исключению из него США. Такова была логика правительства Дональда Туска», – сказал он.

По его словам, элементы польского суверенитета «были последовательно ограничены». «Нас включали в состав структуры под управлением брюссельской администрации, более того, имелся доминирующий франко-германский союз и преобладание России», – добавил он.

Мачеревич известен своими скандальными высказываниями с критикой в адрес России. Ранее уже заявлял о якобы имеющемся у нашей страны желании разрушить «польско-американский союз». Он также призывал относиться к РФ «как к самой большой угрозе для Европы и мира».

Официальный представитель МИД Мария Захарова называла подобные высказывания «глупыми и опасными». 



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