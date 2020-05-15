Мнение: Объединение регионов, костёр из логики и газовая победа над США

15.05.2020, 19:15, Разное

1. Похоже, в России снова начался процесс объединения регионов, заброшенный было около десяти лет назад. Во-первых, накануне был подписан меморандум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа:

https://lenta.ru/news/2020/05/13/memorandum/

Во-вторых, снова пошли разговоры об объединении Тюменской области с её двумя автономными округами:

https://lenta.ru/news/2020/05/13/hmyanaotum/

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году. Об этом сообщил депутат Госдумы Павел Дорохин, передает РИА Новости.

По словам парламентария, вопрос об объединении регионов давно обсуждается, однако на широкую публичную дискуссию его не выносили. «Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это», — добавил он. Дорохин предложил поставить вопрос на референдум и добавил, что это возможно сделать уже в 2021 году.

В 1993 году ХМАО и ЯНАО получили статус равноправных субъектов Российской Федерации, однако территориально они до сих пор включены в состав Тюменской области.

Как показывает практика, чем больше и населённее регион, тем шире его бюджетные и административные возможности, и тем больше шанс, что там окажутся хорошие управленцы.

Конечно, бывают и исключения, и конечно, это не означает, что надо срочно объединять всех со всеми, но многие регионы России могли бы реально выиграть от объединения.

2. На «Дзене» очевидцы пишут, что преподавание логики отменили всё же именно в 1954 году, сразу после смерти Сталина. Цитирую характерный комментарий:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/stalinskii-uchebnik-logiki-5eba566056433c437a470c92#comment_343222422

Моя мама рассказывала, что они ненавидели «Логику», и когда ее отменили в 1954-м, они в школьном дворе устроили костер из учебников!

3. Низкие цены на нефть — это не только убытки для России, но и возможность прогнать американцев с европейского рынка газа:

https://lenta.ru/news/2020/05/12/battle/

Пандемия коронавируса и теплая зима 2019-2020 года могут помочь России одержать триумф над США в битве за европейский рынок газа. Об этом пишет The New York Times.

США в последние годы активно укрепляли позиции на рынке сжиженного природного газа (СПГ) и стали третьим по величине мировым поставщиком этого сырья после Катара и Австралии. Соединенные Штаты поставляют сырье на европейский рынок, где конкурируют с российским экспортом. Основным преимуществом американского СПГ является его дешевизна. Однако со снижением глобальных цен и ситуацией на рынке нефти Штаты лишаются своего главного козыря.

«Во многом рост американского экспорта связан с дешевизной газа, который получают на сланцевых месторождениях в Техасе вместе с нефтью. Но США могут лишиться главного конкурентного преимущества на фоне остановки добычи американскими нефтяниками, снижения числа буровых вышек из-за кризиса и падения спроса на нефть», — поясняет газета.