 

Последний самолет с российскими военными вернулся из Италии

15.05.2020, 19:08, Новости дня

Последний Ил-76 с российскими военными, вылетевший из Италии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщили в Минобороны.

«Завершается длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны РФ по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Самолетом Ил-76 ВКС РФ на аэродром Чкаловский из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника сводного отряда российского военного ведомства, задействованного в обеспечении противоэпидемиологических мероприятий», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Прибывшие из Италии военные войдут в состав мобильного резерва, который сможет выполнять задачи «в любую минуту».

«По прибытии в пункты постоянной дислокации личный состав приступит к обслуживанию техники, пополнению запасов материальных средств и будет находиться в составе мобильного резерва в готовности в любую минуту выполнить задачи по предназначению», – уточнили в ведомстве.

В ходе работы в Италии российские военнослужащие получили колоссальный опыт практической работы по развертыванию сил и средств в очагах борьбы с эпидемиями, добавили в Минобороны.

Напомним, российские военные провели дезинфекцию и санитарную обработку в пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д’Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д’Альме и Дзоньо.

8 мая первый самолет с российскими военными специалистами, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел с аэродрома Вероны в Россию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Подозреваемый в похищении студента задержан в Москве

07.04 / Ученые нашли в морских губках натуральное средство от рака

11.05 / Захарова рассказала об участии дедов в ВОВ

29.03 / Главврач рассказал о находящихся на лечении в Коммунарке

16.04 / Эксперт: Государство оказывает населению и бизнесу ощутимую поддержку

03.04 / Первый из 11 самолетов с российской помощью для борьбы с коронавирусом прибыл в Сербию

25.04 / Финское издание оправдало создание концлагерей в Карелии в годы ВОВ

03.04 / За границей скончался пятый украинец с коронавирусом – МИД

28.04 / Коронавирусом оказались заражены 960 российских военнослужащих

11.04 / Полякова: После карантина, после всего кошмара, который произойдет с людьми, они обеднеют, и им, конечно же, будет не до “развлекалова”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска