Спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года

15.05.2020, 19:08, Новости дня

В первом квартале 2020 года физический спрос на золото сократился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 753 тонны, что стало минимальным значением с 2009 года, говорится в обзоре Refinitiv GFMS.

Потребление золота ювелирной промышленностью в мире упало на 41%, до 273 тонн. Так, в Китае спрос сократился на 62% на фоне эпидемии коронавируса и падения экономики. В Индии – на 34% – на фоне рекордно высоких цен на золото в начале квартала. В конце марта в стране практически полностью запретили торговлю ювелирными изделиями, передает РИА «Новости».

Розничный спрос на слитки и монеты снизился на 11%, до 240 тонн, включая 151 тонну слитков (-21%) и 89 тонн монет (+12%). Приток в ETF составил 300 тонн в первом квартале против 38 тонн в 2019 году и 22 тонн в четвертом квартале.

За период с января по март 2020 года покупки золота банками (официальный сектор) снизились на 11%, до 129 тонн.

Общее предложение золота в мире за указанный период выросло на 5%, до 1,151 тыс. тонн, при этом добыча золота выросла на 3%, до 842 тонн, а вторичная переработка снизилась на 2%, до 299 тонн. Глобальная хеджевая книга выросла на 9 тонн против 25 тонн в прошлом году.

Средняя цена на золото в первом квартале 2020 года составила 1 тыс. 582 долларов за унцию и превысила прошлогоднюю на 21%. Прогноз по средней цене на 2020 год составляет 1 тыс. 558 долларов за унцию.

По мнению менеджера подразделения по исследованиям рынка драгоценных металлов Refinitiv GFMS Кэмерона Александра, в краткосрочной перспективе сохраняется риск падения цены на золото.

«Вместе с тем, учитывая усиление неопределенности и ожидание глобальной экономической рецессии, беспрецедентные меры стимулирования со стороны центральных банков по всему миру и сохранение процентных ставок на исторически низких и даже отрицательных значениях, мы считаем, что золото будет подниматься до новых пиков. По нашим оценкам, в 2020 году средняя цена на драгоценный металл составит 1 тыс. 637 долларов за унцию, при этом позднее может быть преодолена отметка в 1 тыс. 800 долларов за унцию», – сказал он.

В апреле было предсказано рекордное за четыре года подорожание золота.