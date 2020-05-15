В США разбился истребитель пятого поколения
15.05.2020, 19:08, Новости дня
В США истребитель пятого поколения F-22 потерпел крушение в ходе учебного полета во Флориде, сообщило командование авиабазы ВВС «Эглин».
«Самолет F-22, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла, в настоящее время базирующегося в Эглине, разбился сегодня утром примерно в 9.15. Место аварии находилось в 12 милях (около 20 километров) к северо-востоку от главной базы Эглин на учебном полигоне», – сообщили в командовании, передает РИА «Новости».
Пилот смог катапультироваться, его доставили госпиталь. Его состояние характеризуется как стабильное. В результате крушения никто не погиб, разрушений на земле нет.
Причины катастрофы устанавливает специальная комиссия.
8 мая истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Индии разбился в штате Пенджаб на северо-западе страны.
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