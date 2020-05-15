В Уфе соцработница поплатилась за издевательства над детьми

15.05.2020, 18:54, Разное

В Уфе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы социального приюта, которая издевалась над детьми. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Как сообщает ToDay News Ufa, работница сняла на видео конфликт двух детей из социального учреждения. При этом в разговоре с несовершеннолетними она использовала нецензурные выражения.