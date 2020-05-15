Получившая отрицательный тест на COVID-19 Мария Ивакова рассказала, чем лечилась от коронавируса

15.05.2020, 18:53, Разное

Российская телеведущая, фото-модель, актриса и видеоблогер Мария Ивакова получила отрицательный тест на COVID-19. В своем Instagram-аккаунте звезда телепередач «Орёл и решка. Шопинг» и «Утро Пятницы» рассказала, чем лечила коронавирус.

33-летняя ведущая, которую отстранили от участия в шоу «Танцы со звездами» из-за положительного результата теста на COVID-19, сообщила, что одержала первую победу над вирусом. Ивакова ждет результаты ещё одного обследования и надеется на полное выздоровление. По словам партнерши Евгения Папунаишвили в шоу, симптомы заболевания длились у нее на протяжении 9 дней. Спустя неделю к ведущей вернулось обоняние, и она смогла снова легко тянуть мышцы, полноценно делая наклон. Кроме этого, звезда «Орёл и решки. Шопинг» и «Утра Пятницы» заявила, что её возлюбленный Никита Ефремов не заразился, чему она очень удивлена.

Отметим, Мария Ивакова написала список препаратов и витаминов, которые употребляла во время болезни. Кроме лекарств, артистка налегала на меду, клюкву, облепиху, лимоны, а также пила много теплой воды. Телеведущая призвала не заниматься самолечением, поскольку медики назначают «набор» медикаментов на основании анализов и текущего состояния инфицированного человека.