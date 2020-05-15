Названа причина лидерства США по числу случаев коронавируса

15.05.2020, 18:53, Новости дня

США стали лидером по числу заболевших коронавирусом, поскольку в стране не хотели воспринимать эту угрозу всерьез, сообщила американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс.

«Есть целый ряд факторов. Во-первых, поначалу мы не хотели принимать эту ситуацию всерьез – или, по крайней мере, такова была позиция нашего правительства. Было много противоречивой информации, а саму ситуацию с коронавирусом некоторые называли обманом и мистификацией», – рассказала врач в разговоре с RT.

Она отметила, что правительство затягивало с проведением тестов и вычислением количества инфицированных коронавирусом.

«Каждый штат проводил собственную политику по борьбе с вирусом, что создавало ощущение полнейшей неразберихи. Наконец, в первые недели получить доступ к тестам было практически невозможно, да и сейчас это не так-то просто сделать», – сказала Флауэрс.

Профессор медицины и гериатрии из Школы медицины Бостонского университета Томас Перлс высказался о смертности пациентов от коронавируса в Соединенных Штатах.

«Наиболее уязвимые пациенты, которые, скорее всего, станут жертвами коронавируса, это люди старше 80 лет. И именно эта категория людей находится в домах престарелых. Порядка 1,3 млн человек находятся в таких центрах в США, и примерно треть из них старше 85 лет», – отметил Перлс.

Он подчеркнул, что пожилые люди – очень уязвимая группа населения.

Профессор отметил, что сначала никто не понимал, в скольких подобных центрах есть коронавирус, а когда заболевание попадало в дома престарелых, то распространялось «как пожар». По его мнению, число жертв коронавируса в США удвоится.

«Но если говорить только о Нью-Йорке и учитывать, что около 30 тыс. человек стали жертвами COVID-19, то число жертв возрастет до 60 тыс., если хорошо подсчитают тех, кто умер в домах престарелых», – заключил Перлс.

Ранее Флауэрс сообщала, что американцы боятся обращаться за помощью в медучреждения даже при положительном анализе на коронавирус из-за отсутствия страховки.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,4 млн, умерли 85 тыс. человек.