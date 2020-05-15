 

Часть российских вузов отменили госэкзамены

15.05.2020, 18:48, Новости дня

Несколько российских вузов решили оставить на итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), отказавшись от госэкзамена, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Они приняли решение, там, где стандарт государственный образовательный позволяет, оставить на государственную итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы, отказаться от государственных экзаменов», – сказал Фальков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Он также заверил, что сложности из-за отказа от госэкзамена при трудоустройстве у выпускников не возникнут.

«Мы постоянно в контакте с крупными корпорациями, с представителями объединений работодателей, никаких сложностей пока в этой связи не возникает», – сказал министр.

Напомним, начало проведения ЕГЭ в РФ изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в РФ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

В Минобрнауки заявили, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.



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