Мантуров заявил об отсутствии дефицита перчаток в России

15.05.2020, 18:48, Новости дня

В РФ нет дефицита защитных перчаток благодаря своевременной закупке регионами, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Дефицита перчаток нет. Во-первых, потому что своевременно регионы закупали по требованию Минздрава, и российского производства и зарубежного», – передает ТАСС его слова.

По словам министра, в РФ созданы запасы защитных перчаток больше, чем на 90 дней.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как победить дефицит медицинских масок.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Ранее сообщалось, что большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса.

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников объяснял, для чего предназначены перчатаки во время борьбы с коронавирусом.