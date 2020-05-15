LCI – французская лаборатория пообещала вакцину от коронавируса США, а потом уже Европе

15.05.2020, 18:30, Новости дня

Представитель французской фармацевтической компании Sanofi заявил, что если у них получится создать вакцину против коронавируса, то первым делом прививать будут американцев, пишет LCI. Связано это с тем, что США вложили в разработку много денег, а также на американской территории находится почти половина заводов компании. Французские политики резко раскритиковали такую позицию.



Reuters

Французская фармацевтическая компания Sanofi заявила, что если ей удастся разработать вакцину против коронавируса, то первыми её получат США, пишет на своём сайте LCI. По словам генерального директора фирмы Пола Хадсона, Вашингтон вложил в её разработку много денег через Администрацию перспективных биомедицинских исследований и развития и таким образом делит с лабораторией риски. Это заявление вызвало шквал критики в Европе.

Как поясняется в статье, дело ещё в том, что из 11 фабрик компании 5 находятся на американской территории. И в случае изобретения вакцины производить её станут скорее всего на одной из них. Поэтому американское правительство может сразу запросить вакцину оттуда для своих граждан. Но в компании уверяют, что отставание европейцев от американцев может быть в несколько дней или недель.

Впрочем, такое заявление не могло остаться без реакции французских властей. Так, госсекретарь по экономике назвала такие заявления «недопустимыми». По её словам, ни у какой страны не должно быть привилегированного положения в этом вопросе. И даже в Елисейском дворце заявили, что вакцина должна быть общемировым достоянием и на неё не должны распространяться правила рынка.

Компании Sanofi в итоге пришлось объясниться. Её президент заявил, что как только появится эффективная вакцина, она будет доступна во всех странах и в особенности во Франции. Но при этом он считает логичным, что вакцина, произведённая в США, попадёт на американский рынок. Тем более что Штаты оказали помощь в её создании, а Европа оказалась гораздо менее организованной.

Но при этом успехи Sanofi не так уж велики, отмечает автор статьи. Лаборатория находится ещё на стадии проектирования, никаких клинических испытаний ещё не начинали. Поэтому учёные отмечают, что Европе самой нужно ускориться, как то произошло в США. В Штатах разработки начали раньше, а в Евросоюзе сложно получить единую позицию стран. Впрочем, разработчики поблагодарили Францию, которая помогает им с организационными моментами на европейском пространстве. И всё же в европейском пространстве учёные пока не могут похвастаться достижениями в разработке вакцины, сетует LCI.