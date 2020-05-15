Игровой смартфон Lenovo Legion позиционируется, как горизонтальный девайс с боковой камерой

15.05.2020, 18:30, Разное

С каждым днём в Сети появляется всё больше информации о гаджете Lenovo Legion. Игровой смартфон позиционируется производителем, как горизонтальный девайс с боковой выдвижной камерой, идеально адаптированный для мобильного гейминга.

Компания Lenovo готовится начать борьбу за рыночный сегмент, связанный с играми. Для этого инженеры работают над устройством Legion, которое сможет выделиться на фоне продукции конкурентов. В офисе не скрывают, акцент при создании аппарата ставится на его горизонтальное использование. Эта особенность уже обыгрывается в рекламных слоганах. Кроме того, расположение фронтальной камеры также указывает на стремление конструкторов научить применять новинку по-новому. Они установили выезжающий из корпуса модуль в центральной части правого торца. Чтобы удобно использовать камеру, пользователю нужно перевернуть гаджет в горизонтальное положение. Тем не менее, не только эта особенность станет главной. Также производитель снабдит аппарат аккумулятором на 4 000 мАч и быстрой зарядкой на 90 ватт, позволяющей очень быстро пополнить запас энергии. Для комфорта же игроков предусмотрен экран с частотой обновления 90 Гц.



Имеется информация и о возможных технических характеристиках новинки. Lenovo Legion будет работать на основе процессора Snapdragon 865 от Qualcomm и получит оперативную память LPDDR5. Флеш-память выполнена по технологии UFS 3.0. Также в компании создадут для устройства новую графическую оболочку. Игровой девайс недавно прошёл испытание в приложении AnTuTu, набрав 600 тысяч баллов.