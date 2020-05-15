Украина подписала соглашение со Всемирным банком на получение $135 млн

15.05.2020, 18:25, Новости дня

Украина подписала соглашение со Всемирным банком на получение $135 млн. Об этом 15 мая в Facebook сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что данные средства пойдут на дополнительное финансирование проекта “Улучшение здравоохранения на службе у людей”. Соответствующее соглашение сегодня подписало Министерство здравоохранения Украины.

Как отметили в Минфине, $35 млн из этой суммы будут направлены на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19.

Остальная часть денег пойдет на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Помимо этого, средства Всемирного банка направят на финансирование других мероприятий в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья Украины.

❗️Угоду зі Світовим банком на отримання $135 млн підписано!Міністерством фінансів забезпечено можливість підписання ✍️… Posted by Міністерство фінансів України on Reede, 15. mai 2020

27 апреля совет директоров Всемирного банка утвердил решение о выделении Украине дополнительного финансирования в размере $135 млн на реформу сектора здравоохранения.

В Минфине напомнили, что проект “Улучшение здравоохранения на службе у людей” реализуется с 2015 года. Украина тогда привлекла кредит в размере почти $215 млн на 18 лет с пятилетним льготным периодом по переменной процентной ставке (на момент займа – менее 1% годовых). В министерстве сообщили, что уже использовали $133,28 млн кредита.

Кабинет Министров Украины признал целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития (это основное кредитное учреждение Всемирного банка) в размере $135 млн 6 апреля.

По состоянию на 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения коронавирусом, 476 из заболевших умерли, 4473 выздоровели.