 

В Мининфраструктуры назвали страны, с которыми Украина в первую очередь может восстановить авиасообщение

15.05.2020, 18:25, Новости дня

Среди стран, с которыми Украина в первую очередь может восстановить авиасообщение, – Египет, Турция и Грузия, рассказала 15 мая “РБК-Украина” пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украина Оксана Герасимова. 

Эти страны, отметила она, готовятся принимать туристов с 1 июля.

Сейчас, по словам Герасимовой, министерство, авиакомпании и Госавиаслужба ведут активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

“В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем”, – сказала Герасимова. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции 12 мая в Украине ввели карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. С 17 марта в Украине приостановили международное авиасообещение.

С 11 мая в Украине началось ослабление карантина. 14 мая Министерство инфраструктуры Украины опубликовало план возобновления пассажирского сообщения в связи с постепенной отменой ограничительных мер. Согласно ему международное авиасообщение должно быть восстановлено на последнем, третьем, этапе смягчения (дат, когда начнутся эти ослабления, в министерстве пока не называли). 

“Работаем с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить страны, с которых начнется возобновление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают возобновлять внутренние перелеты одновременно с международными”, – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он советовал планировать отпуск за рубежом на вторую половину лета. 

На утро 15 мая в Украине коронавирус подтвердили у 17 330 человек, из них 476 умерли, 4473 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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