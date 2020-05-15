За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 “кварталовцев” и их знакомых – КИУ

15.05.2020, 18:25, Новости дня

За год президентства Владимира Зеленского государственные должности получили более 30 бывших сотрудников студии “Квартал 95”, художественным руководителем которой Зеленский был до избрания главой государства, или компаний, которые сотрудничали с “Кварталом”. Об этом сообщает общественная организация Комитет избирателей Украины.

По подсчетам КИУ, государственные посты получил 31 человек, 12 из них непосредственно работали в студии “Квартал 95”.

“Эти люди были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны народными депутатами”, – пишет КИУ, подчеркивая, что “абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях”.

Комитет напоминает, что, будучи кандидатом в президенты, “Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых”.

“В избирательной программе кандидата указано, что политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину, однако часто реальные действия президента не соответствовали этому [обещанию]”, – подчеркнули в КИУ.

С учетом знакомых, друзей, родственников экс-“кварталовцев”, “речь идет о по меньшей мере трех десятках человек, которые оказались на влиятельных государственных должностях в первый год президентства Зеленского”, отметил глава Комитета избирателей Алексей Кошель.

КИУ также приводит список чиновников, связанных с “Кварталом 95”. В него попал 31 человек: пять – в Офисе президента, четверо – в органах государственной безопасности, шестеро – в центральных органах исполнительной власти, а также 12 – в Верховной Раде Украины.

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко – 24,45%. 20 мая того же года Зеленский был приведен к присяге и вступил в должность.