Розничные продажи в США упали в апреле на рекордные 16%

15.05.2020, 18:20, Новости дня

Розничные продажи в США упали в апреле по сравнению с предыдущим месяцем на рекордные 16,4%. Повсеместное закрытие бизнесов, вызванное мерами по борьбе с распространением коронавируса, привело к значительному уменьшению потребительских трат, угрожая жизнеспособности магазинов по всей стране и оказывая дальнейшее давление на экономику страны.

В отчете Министерства торговли по розничным закупкам, опубликованном в пятницу, говорится, что розничный сектор рухнул так быстро, что продажи за последние 12 месяцев снизились на 21,6%.

Это рекордное падение: подобных цифр не регистрировалось с 1992 года, когда Министерство торговли начало публикацию отчетов о состоянии розничных продаж. В марте было отмечено предыдущее рекордное падение на 8,3%.

Джошуа Шапиро, главный экономист в консалтинговой компании Maria Fiorini Ramirez, сравнил ситуацию с ураганом, который прошелся по всей экономике. Шапиро предполагает, что по мере открытия штатов розничные продажи должны немного восстановиться, однако он ожидает, что их уровень останется низким в силу большого количества потерянных рабочих мест.

Самое резкое снижение в апреле было зафиксировано в магазинах, продающих одежду, электронику и мебель. При этом онлайн-продажи выросли за месяц на 8,4%, а в сравнении с апрелем прошлого года объем покупок, совершаемых американцами в Интернете, вырос на 21,6%.

Онлайн-торговля стала единственным сектором, который продемонстрировал рост в минувшем месяце. Продажи автомобилей упали на 13%, мебели – на 59%, электронной и бытовой техники – более чем на 60%, строительных материалов – на 3%, и даже продажи продуктов питания сократились на 13% после роста в марте, вызванного волной паники на фоне пандемии коронавируса.

Продажи в магазинах одежды сократились на 79%, в универмагах – на 29%, в ресторанах – почти на 30%, несмотря на попытки перейти на заказы блюд на вынос и доставку еды на дом.

Ритейлеры находятся в опасности не только из-за строгих мер местных властей, требующих закрытия «несущественных бизнесов», но также из-за рекордного роста безработицы: за последние два месяца 36 миллионов американцев лишились работы. Люди, оказавшиеся без работы, обычно резко сокращают розничные покупки.

Падение розницы является основной причиной сокращения американской экономики. Потребительские расходы обеспечивают около 70% всей экономической активности. По прогнозам экономистов, сокращение розничных продаж может привести в апреле-июне к падению валового внутреннего продукта – главного показателя активности экономики – примерно на 40% в годовом исчислении. Это может стать самым глубоким квартальным падением ВВП за всю историю ведения статистики.