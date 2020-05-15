 

Представители Госдепартамента и МИД России обсудили ситуацию в Сирии

15.05.2020, 18:20, Новости дня

Посол Джеймс Джеффри, спецпредставитель Госдепартамента по взаимодействию с Сирией и спецпосланник Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ обсудил в четверг ситуацию в Сирии с Сергеем Вершининым, заместителем министра иностранных дел России. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Как сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус, речь в ходе телефонного разговора шла о важности выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН для достижения политического урегулирования сирийского конфликта.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Газпром возобновил поставки газа в КНР по «Силе Сибири»

28.03 / РФ внесла в ООН резолюцию, призывающую страны объединить усилия в борьбе с пандемией

09.05 / Российский аппарат установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы

05.04 / Малышева показала, как безопасно ходить в магазины

08.04 / В украинских больницах от COVID-19 лечатся 757 человек, 33 из них – в критическом состоянии

15.05 / Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей на Украине

31.03 / В Испании за сутки от коронавируса скончалось 849 человек. Это новый антирекорд

14.05 / Эксперт: Публикации в NYT и FT фейков о РФ призваны отвлечь американцев от собственных проблем

13.05 / ФБР обвинило Китай в попытке взлома исследующих коронавирус организаций

29.03 / Больные коронавирусом москвичи получат антивирусные препараты бесплатно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска