Представители Госдепартамента и МИД России обсудили ситуацию в Сирии

15.05.2020, 18:20, Новости дня

Посол Джеймс Джеффри, спецпредставитель Госдепартамента по взаимодействию с Сирией и спецпосланник Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ обсудил в четверг ситуацию в Сирии с Сергеем Вершининым, заместителем министра иностранных дел России. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Как сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус, речь в ходе телефонного разговора шла о важности выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН для достижения политического урегулирования сирийского конфликта.