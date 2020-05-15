 

Беларусь начала покупать нефть в США после конфликта с российскими нефтяными компаниями

15.05.2020, 18:18, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахБеларусь получила первую партию нефти из США, сообщил 15 мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Объем партии составил 80 тысяч тонн американской нефти сорта Bakken. Договоренность о поставках была достигнута в ходе встречи госсекретаря США Майка Помпео с президентом Александром Лукашенко.

“Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области”, – рассказал Макей. 

 

В начале 2020 года власти Беларуси сообщили о прекращении поставок нефти из России: Москва и Минск не договорились по ключевым вопросам относительно цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ.
После этого Беларусь начала поиск альтернативных источников поставок нефти, направив коммерческие предложения о покупке нефти в Казахстан, Украину, Польшу, Азербайджан и страны Балтии.
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Лукашенко в феврале заявил, что США хотят помочь Беларуси и готовы “предоставить по конкурентной цене 100% нефти, которая вам нужна”.



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