МИД РФ: сторонники делопроизводства на государственном языке в Узбекистане в явном меньшинстве

15.05.2020, 18:18, Новости дня

В МИД России прокомментировали споры вокруг законопроекта о штрафах для должностных лиц в Узбекистане за неиспользование государственного (узбекского) языка в делопроизводстве.

Официальная представительница ведомства Мария Захарова заявила, что сторонники делопроизводства на госязыке в Узбекистане в явном меньшинстве.

“Мы обратили внимание на полемику в средствах массовой информации, вызванную данным законопроектом. Складывается впечатление, что его сторонники в явном меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе, что в полной мере соответствует духу истории, времени и качеству двусторонних отношений. А главное – интересам самих граждан Узбекистана, которые зачастую делают выбор в пользу учебы и работы в России”, – заявила Захарова.

Также она рассказала о создании программы обучения русскому языку в Узбекистане, в рамках которой планируют открыть дополнительные центры русского языка, увеличить поставки учебной, методической, художественной литературы на русском и увеличить колличество бюджетных мест в вузах России для узбекистанских абитуриентов по специальности “русская филология”.

Ранее Министерство юстиции Узбекистана раскритиковало некоторые российские СМИ и обвинило их в “пропаганде” из-за неправильной, по мнению ведомства, подачи новости о законопроекте о государственном языке.

В случае принятия разработанного Минюстом законопроекта штрафы для должностных лиц в Узбекистане за неиспользование государственного языка в делопроизводстве составят от 446 тысяч до 1,1 миллиона сумов ($44–108).