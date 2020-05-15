Максим Фадеев объяснил роспуск MALFA системным воровством сотрудников

15.05.2020, 18:09, Разное

Максим Фадеев пояснил о системном воровстве в MALFA, а также о своем отношении к сотрудникам. Прежде всех работников продюсер считал своей семьей.

2019 год был непростым для Максима Фадеева. От мэтра ушли многие артисты, а в лейбле MALFA проводились реформы. Продюсер признался, в компании было много случае воровства, из-за чего ему пришлось уволить всех менеджеров: «Уносили камеры, шнуры и даже батарейки». Фадеев отмечает свою усталость от сотрудничества с работниками, приходившими без опыта, но с хорошими дипломами. По словам шоумена, такие люди получают большие деньги на протяжении испытательного срока, а потом уходят в другую компанию на новый испытательный срок. Поэтому мэтр больше не считает сотрудников частью своей семьи, как делал это ранее, поскольку осознал, семья может быть лишь одна. Артист сожалеет, что не получилось сформировать «команду мечты и истории», поскольку оказалось, он всех принуждал работать.

Максим Фадеев строит планы о сотрудничестве с зарубежными артистами, параллельно пробуя новые жанры. В данное время его подопечным стал бойзбенд «Инки», выступающий в стиле K-pop. Шоумен считает, у музыки нет языка, и она повсюду одинаковая.