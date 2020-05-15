Все партии уральских аппаратов ИВЛ проверили после пожаров

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15.05.2020, 18:08, Новости дня

Уральский приборостроительный завод проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких после пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В тот же день, как произошла трагедия в Москве, на этом предприятии была создана немедленно в ночь комиссия, в течение всего этого времени все партии были проверены для того, чтобы исключить какие-либо возможные проблемы», – передает ТАСС его слова.

Министр уточнил, что в настоящее время Следственный комитет ведет расследование причин трагедии и призвал не делать поспешных выводов до обнародования итогов проверки.

«Что касается самих аппаратов ИВЛ, никаких выводов сейчас лучше не делать, дождаться результатов экспертизы, расследования, для того, чтобы сказать точно о причинах данной трагедии», – добавил Мантуров.

Кроме того, следует проверять не только завод, но и всю инфраструктуру, подытожил министр.

Напомним, во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, погибли пять человек. Ранее 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.

Предполагалось, что вероятной причиной пожаров могли стать аппараты ИВЛ, которые были изготовлены на «Уральском приборостроительном заводе».



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