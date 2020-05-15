Эксперты оценили опыт двух месяцев дистанционного обучения

15.05.2020, 18:08, Новости дня

В РФ планируют усилить поиск новых методических решений в условиях пандемии коронавируса, поскольку российская система образования столкнулась с серьезными вызовами, сообщил научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития РАО Илья Лобанов.

«Безусловно, в современных условиях очень актуален поиск новых методических решений для обеспечения дистанционного образования. Ситуация, когда российские, да и не только российские школы перешли на дистанционный формат (хочу прежде всего отметить, что это впервые в истории в течение двух месяцев – апреле и мае – все школьники, всех ступеней обучения, находятся на дистанте), определенно даст стимул для поиска новых решений. Потому что возникает много вопросов, на которых нам нужно будет сконцентрироваться», – сказал Лобанов в беседе с Regnum.

Он пояснил, что, прежде всего, речь идет о подготовке учителя к работе в новых условиях, потому что в этой ситуации много нюансов.

«Как строить урок, что делать учителю, каково его место в ситуации, когда он онлайн соединен со своими учениками, или он проводит урок в режиме видеоконференции, или отсылает к каким-то образовательным ресурсам, которые размещены в сети. Это первый вопрос методики – подготовка учителя. Причем здесь, наверное, будет серьезная разница в том, что будет делать учитель начальной школы, основной школы и старшей школы. Потому что подходы будут различаться. Дети все разного возраста, и они по-разному готовы работать с ресурсами», – сказал эксперт.

По его словам, еще одним важным аспектом являются сами учащиеся. Несмотря на то, что молодые люди с определенного возраста лучше пользуются гаджетами, на образовательном уровне ресурсы требуют новых качеств и от учеников.

«Эти компетенции тоже нужно осмысливать и соответственно – перестраивать работу. Хотя в этом направлении и так много делается. Есть учебники, есть ссылки, хотя, может быть, они в меньшей степени использовались, А теперь мы видим, что это стало такой необходимой задачей», – подчеркнул ученый.

Другим немаловажным аспектом является техническая обеспеченность. Есть регионы, в которых интернет недоступен, либо присутствует слабая техническая обеспеченность, и в таких ситуациях «все ставится под большой вопрос», отметил Лобанов.

«Именно поэтому возникла необходимость телевизионного проекта OТР, и здесь, конечно, тоже есть ряд сюжетов, но это уже такой высокий уровень решений – не методических, а технических», – отметил он.

В условиях самоизоляции использование цифровых платформ стало единственной возможностью организации системы образования, при этом в используемых в настоящее время коммуникационных системах и образовательных платформах было выявлено множество существенных недостатков, отметил ученый секретарь Института стратегии развития образования РАО Тигран Мариносян.

«В условиях самоизоляции использование цифровых платформ стало единственной возможностью не только обеспечения дистанционного обучения, но и в целом организации системы образования в новых условиях, осуществления реального контроля над учебным процессом. Очевидно, что российская система образования оказалась не готовой к организации учебного процесса в дистанционном режиме: нет соответствующих информационно-коммуникационных технологий отечественной разработки, систем идентификации участников учебного процесса, недостаточно полноценных электронных мультимедийных ресурсов, учебных фильмов, учебников и пособий по всем школьным предметам, нет системы мониторинга, контроля и оценки качества образования и других составляющих учебно-воспитательного процесса, необходимых для его полноценного обеспечения», – сказал Мариносян.

В последние две недели перехода на дистанционное обучение было выявлено множество существенных недостатков в используемых в настоящее время коммуникационных системах и образовательных платформах, отметил он.

В частности, не создаются в достаточной степени условия для полноценной реализации потенциала преподавателей и кураторов в процессе обучения, не предусмотрены функции сбора и анализа статистики, создания и обработки базы данных учебного процесса, отсутствует интеграция учебных курсов, материалов и библиотечных ресурсов с платформой, нет возможности мониторинга функционирования классно-урочной системы, не происходит идентификация участников образовательного процесса, не предусмотрена защищенность персональных данных и т.д.

«Образовательные платформы нового поколения должны быть способны идентифицировать персонально каждого участника образовательного процесса, обеспечить возможность проверять в непрерывном режиме степень усвоения учебного материала и корректировать образовательные траектории. Они должны позволять оценивать итоговое качество образования, хранить и классифицировать всю статистическую информацию об учебном процессе. Они должны быть способны обеспечить полноценное включение в учебный процесс необходимых учебных и учебно-методических материалов, учебников, учебных пособий, обеспечить хранение и обработку записей всех уроков и внеурочных занятий, организовать заочное проведение занятий в предметных кружках и уроков физкультуры в домашних условиях», – сказал эксперт.

Он обратил внимание на новую информационно-коммуникационную платформу «Интегратор», разработанную на основе современных достижений в сфере IT – технологий отечественными специалистами в области программирования, связи и образования без использования иностранного проприетарного программного обеспечения.

«Платформа создает полноценные условия для использования человеческого фактора в учебном процессе, поскольку предоставляет реальные возможности непосредственного участия в учебном процессе конкретного человека (преподавателя, родителя, куратора, работника системы образования, врача и т.д.), и тем самым позволяет выполнить поставленные современными реалиями перед системой образования задачи», – заключил Тигран Мариносян.

Ранее Минобрнауки распорядилось продолжить в дистанционном режиме обучение в подведомственных вузах. Также сообщалось, что защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате.