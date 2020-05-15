 

Российским медикам предоставят бесплатную психологическую помощь

15.05.2020, 18:06, Разное

Как сообщили MedPortal в службе «Ясное утро», медицинские работники могут получить бесплатную психологическую консультацию, позвонив на анонимную горячую линию по телефону 8-800-100-01-91. Горячая линия работает круглосуточно.

«Большое количество тяжелых пациентов, отсутствие выверенных практик лечения, необходимость находиться длительное время в защитных костюмах и масках, организационные сложности перепрофилирования больниц и развертывания новых коек, нехватка защитных средств, необходимость изолироваться от близких, смерти пациентов – все это ежедневная реальность наших медиков.

В таких условиях работы неизбежны стремительные процессы профессионального выгорания, эмоционального и физического истощения, которые проявляются ростом невротических, тревожных, депрессивных расстройств, посттравматическим стрессовым расстройством, соматическими расстройствами, самоповреждающим поведением», – пишут специалисты службы.

Они также уточнили, что помощь онкологическим пациентам и их близким будет оказываться в том же объеме.

Служба «Ясное утро» с 2007 года обеспечивает работу горячей линии помощи онкобольным 8 800 100 0191. Ежемесячно специалисты обрабатывают до 3 000 сообщений от россиян, столкнувшихся с этим тяжелым диагнозом. Также служба ведет очные консультации заболевших и проводит курсы повышения квалификации для психологов, которые работают с онкобольными.



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