Грабители раздели мужчину на пороге московского магазина

15.05.2020, 18:05, Новости дня

Двое мигрантов обобрали посетителя магазина на юго-востоке Москвы, но, не найдя у него ничего ценного, в буквальном смысле раздели свою жертву прямо на пороге торговой точки. Злоумышленники попали в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел у супермаркета на Волгоградском проспекте. На кадрах видно, как один из приезжих обыскивает подошедшего в поисках денег, а не найдя их, снимает с мужчины куртку, а затем срывает и свитер. Прежде чем удалиться, грабитель несколько раз ударил свою жертву и отобрал у нее телефон.

Подозреваемого в разбое быстро задержали — им оказался 34-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Телефон вернули владельцу, что до вещей, то о них стражи порядка не сообщают. Злоумышленника заключили под стражу.