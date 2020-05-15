На Кольцевой дорогу легковым авто перегородил танк

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15.05.2020, 18:05, Новости дня

На КАД утром произошло ЧП — дорогу легковым автомобилям перегородил танк. Его везли на завод и неожиданно боевая машина съехала с платформы. К счастью водители вовремя среагировали, пострадавших нет.

Происшествие случилось на пересечении Кольцевой и Волховского шоссе. Боевую машину на тягаче переправляли на ремонтный завод. В какой-то момент крепления ослабли и танк съехал с платформы на проезжую часть, перегородив одну полосу.

Как информирует ГТРК "Санкт-Петербург", уже в первой половине дня дорогу освободили. Большой пробки удалось избежать. Боевая техника продолжила путь к месту назначения.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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