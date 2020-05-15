Советник Белого дома заявил о продолжении торговых переговоров между США и Китаем

15.05.2020, 18:05, Новости дня

Торговое соглашение между США и Китаем, которое было достигнуто в январе, не разваливается, а две страны все еще работают над финальным соглашением, сообщил советник Белого дома Ларри Кудлоу, передает Reuters.

Кудлоу рассказал журналистам в Белом доме, что стороны продолжают переговоры о торговой сделке через день после того, как президент Дональд Трамп заявил, что разочарован мерами КНР по борьбе со вспышкой коронавируса.

Как сообщалось ранее, администрация Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за то, что китайская сторона, по мнению Вашингтона, скрывает всю информацию о вирусе.

Дональд Трамп также заявил, что допускает полное прекращения отношений между США и Китаем. По мнению Трампа, при этом можно будет сэкономить 500 миллиардов долларов.

Что касается ответа Китая на запросы о распространении коронавируса из США, Трамп сказал в интервью: "Мы попросили об этом, но они сказали "нет". Они не хотели помощи с нашей стороны. И я подумал, что все в порядке, потому что они должны знать что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо преднамеренность".