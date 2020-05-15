 

Грузия решила не продлевать режим ЧП после 22 мая

15.05.2020, 17:53, Новости дня

Грузия решила не продлевать после 22 мая действующий в стране с 21 марта из-за пандемии коронавируса режим ЧП, сообщил премьер-министр Георгий Гахария, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он сослался при этом на анализ эпидемиологической ситуации.

В Грузии 671 случай заболевания коронавирусом, 393 излечившихся, 12 скончавшихся.

Отметим, в пятницу сообщалось, что в Грузии после ослабления карантина произошла новая вспышка коронавируса.



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