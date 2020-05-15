Косачев: У нас нет юридических рычагов для восстановления памятника Коневу в Праге

15.05.2020, 17:53, Новости дня

«Существующие юридические механизмы недостаточны», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, говоря об использовании нормативных рычагов в диалоге с Чехией о восстановлении памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированному в Праге в апреле.

«К сожалению, по моей оценке, существующие юридические механизмы недостаточны, потому что соглашения, которые действуют в наших двусторонних отношениях с Чехией, касаются захоронений, а не памятников. По захоронениям юридическая база прописана очень четко, исчерпывающе и никакие интерпретации невозможны. По памятникам такой базы нет, и мы можем апеллировать только к духу соответствующих договоров, а не к букве», — сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор отметил, что дух — не менее важная составляющая субстанция, чем буква. «Если мы будем видеть, что наши чешские партнеры так или иначе относятся к памятникам только потому, что это прописано или не прописано в соглашениях, это будет весьма прискорбным обстоятельством. — продолжил Косачев. — В наших двусторонних отношениях это будет крайне тяжелым дополнительным раздражителем. Мы всегда исходили и будем исходить из того, что дух наших отношений, в том числе и наше общее отношение к нашей общей истории является ключевым элементом решения того или иного вопроса. Даже если это не прописано исчерпывающим образом в юридических документах».

Политик добавил, что не стоит попрекать тех, кто составлял существующие соглашения. «Когда эти документы заключались, никому и в голову не могло прийти, что дело дойдет до осквернения и сноса памятника маршалу Ивану Коневу. Ведь армия под его командованием совершила подвиг, я говорю именно о подвиге, потому что речь шла о спасении Праги. Это спасение было обеспечено ценой дополнительных потерь в составе Красной Армии. Десять, тем более 20 лет назад никто не мог бы подумать, что до такого кощунства и рукоприкладства по отношению к памятникам дело дойдет. Увы, дошло!» — отметил сенатор.

Если бы договоры составлялись сейчас, и если они будут составляться, такого рода нюансы будут прописывать исчерпывающим образом, убежден собеседник. «Хотя далеко не все наши партнеры согласятся брать на себя какие-то обязательства. Увы, власти многих стран, которые сохранились как страны и как народы благодаря подвигу советской армии, сейчас действуют в интересах современной политической конъюнктуры, считая, что, то что было, то было, а сейчас совсем другая история. Хотя, на самом деле, это одна и та же история. Она неразрывна и неделима», — заключил Косачев.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированный в Праге в апреле, должен быть восстановлен согласно обязательствам Чехии по совместному договору о дружественных отношениях.

Дочь маршала Наталья Конева считает, что демонтированный памятник надо не восстанавливать в Праге и давать местным радикалам новые поводы для его осквернения, а перевезти в Россию и установить в Москве, сообщает РИА Новости.

Напомним, в начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. После этого Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.

Снос памятника осудили в том числе в самой Чехии. Так, пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек заявил, что муниципальные власти «покрыли позором» страну. Он напомнил, что Конев является освободителем Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.