 

Врач рассказала, с чем может быть связан повторный диагноз COVID-19 у жительницы Бурятии

15.05.2020, 17:53, Разное

Известно, недавно жительнице Бурятии был поставлен повторный диагноз COVID-19. Врач-инфекционист Елена Малинникова рассказала, почему это произошло, озвучив версию о плохой чувствительности тест-систем.
В Бурятии пациентка, уже выписанная из больницы после излечения от COVID-19, снова пожаловалась на плохое самочувствие. При осмотре медики сделали повторный диагноз на коронавирус, оказавшийся положительным. Известно, впервые жительница попала в больницу в начале апреля, а выписали её 21 числа того же месяца, проведя два теста на наличие РНК-вирусов. Болезнь протекала в среднетяжёлой форме с обострением хронического бронхита и тонзиллита, но при выписке все симптомы отсутствовали. Тем не менее, в начале мая у жительницы региона снова выявили заболевание. Её госпитализировали, начав повторное лечение, но на этот раз состояние пациентки было удовлетворительным, и врачи не зафиксировали осложнений.

Объясняя этот случай, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ отметила, вероятно, речь идёт о чувствительности тестов, которой не хватило, чтобы показать положительный результат в тот момент, когда в организме ещё имелось небольшое количество вируса. Этот вопрос, заявила Елена Малинникова, ещё предстоит отдельно изучить и разобраться в происходящем.

При этом врач-инфекционист заметила, пациентка, попав в больницу второй раз с диагнозом COVID-19, в будущем будет иметь гораздо больший иммунитет, нежели другие, поскольку организм начнёт вырабатывать антитела быстрее, и они окажутся эффективнее. Косвенно это подтверждают медицинские показания. При повторном заболевании иммунитет жительницы Бурятии начал бороться с недугом более активно, что видно и по её самочувствию, а также отсутствию осложнений, невзирая на хронические заболевания.



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