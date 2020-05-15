Саакашвили призвал Украину перестать «ходить на поклон» к МВФ

15.05.2020, 17:53, Новости дня

Глава украинского исполнительного комитета реформ, разыскиваемый на родине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Киев отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Саакашвили заявил, что сотрудничество с МВФ ничего не даст Украине, так как, по его словам, фонд дает стране деньги только для того, чтобы была возможность погасить внешние долги.

«Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ. Я думаю, что Украина достаточно сильная потенциально, чтобы от этого отказаться», – отметил он.

Бывший глава Грузии заочно осужден на родине свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

В эфире Саакашвили также объяснил, почему принял предложение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, президент Украины за год работы «не стал вором» и «не принимает участия в коррупции».

«А это дает мне надежду, потому что рыба гниет с головы. Если бы я сомневался хоть немного, что есть наименьшее, что его компрометирует, то конечно же, ни я, ни многие из порядочных людей, которые хотят помогать, вообще и близко бы не подошли», – сказал экс-президент Грузии.

«Я не чиновник, я собираюсь помочь ему. Если бы я не видел, что Зеленский хочет реформ, хочет изменений, я бы не согласился на роль «свадебного генерала», – добавил Саакашвили.

Ранее Саакашвили аналогично позитивно отзывался о предыдущем президенте Украины Петре Порошенко, но затем перешел в оппозицию и называл тогдашнего украинского лидера «барыгой».

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».