Онлайн-акция «Бессмертный полк» набрала свыше 11 млн просмотров

15.05.2020, 17:48, Новости дня

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» собрало свыше 11 млн просмотров, сообщили в Mail.ru Group.

«В честь Дня Победы Mail.ru Group совместно с «Бессмертным полком» провела онлайн-шествие в социальных сетях. С момента запуска приложения «Бессмертный полк онлайн» в «Одноклассниках» его посетили 3,5 млн человек, из них 600 тыс. опубликовали более 1 млн карточек с данными и фотографиями ветеранов войны; онлайн-шествие в этой соцсети уже собрало 5,8 млн просмотров. «ВКонтакте» участие в акции приняли 638 тыс. пользователей, которые заполнили более миллиона анкет. Трансляцию шествия во «ВКонтакте» посмотрели 5,3 млн раз», – сообщили в компании, передает ТАСС.

Помимо этого, к 75-летию Победы сеть «ВКонтакте» вместе с Мосфильмом провела 14-часовой киномарафон: главные военные фильмы советской эпохи просмотрели 6,3 млн раз. В «Одноклассниках» канал «365 дней ТВ» устроил киномарафон документальных фильмов о войне – они собрали 1,7 млн просмотров.

«800 тыс. человек поучаствовали в проекте «Лица Победы», который помогает найти фото воевавших родственников – они загрузили 430 тыс. фотографий времен войны. Благодаря проекту родственники участников войны могут найти фотографии с ними и связаться с владельцами снимков», – добавили в компании.

Звездные чтения поэзии о Великой Отечественной войне в исполнении ведущих и актеров каналов СТС-Медиа собрали 9 млн просмотров в «Одноклассниках». Также в «Одноклассниках» состоялся праздничный квартирник от НТВ Евгения Маргулиса – эфир и анонс смотрели и слушали более 4 млн человек.

Общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» велась на сайте Бессмертного полка РФ и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.