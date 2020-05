Мнение: Хобот виляет «Фонбетом»

Одним из владельцев букмекерского бизнеса оказался программист. А кто второй?

«Новой» удалось выяснить имена бенефициаров букмекерской компании, включенной, а затем выведенной из списка системообразующих компаний России. Это программист Алексей Хобот и предприниматель Александр Буртаков, который в начале 2000-х примелькался скупкой земельных паев крестьян из подмосковного колхоза «Ленинский луч».

Кто создал софт

ООО «Ф.О.Н.» появилось лишь в декабре 2012 года. Именно тогда закрытое акционерное общество с точно таким же названием, зарегистрированным еще в 2002 году, было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.

Надо сказать, что до 2009 года ЗАО «Ф.О.Н.» развивалось ни шатко ни валко. Букмекерский бизнес не шел ни в какое сравнение с игорным бизнесом. Армаду азартных россиян с распростертыми объятиями ждали не только в казино и игровых салонах, чуть ли не на каждом углу их подкарауливали игровые автоматы, где легко можно было проиграть хоть несколько сот рублей, хоть спустить миллионы.

Все изменилось 1 июля 2009 года, когда в России был запрещен игорный бизнес. И именно эту дату можно считать датой начала расцвета букмекерского бизнеса. По всей стране начали открываться пункты приема ставок. А делать ставки в интернете букмекерские компании начали предлагать своим клиентам несколькими годами раньше.

Первопроходцем интернет-ставок стала компания "ООО Букмекерская контора «Марафон»" работающая на букмекерском рынке как Marathonbet, которая начала принимать ставки в интернете еще в 2006 году, за три года до запрета в России игорного бизнеса. В 2008 году, в последний год, когда букмекерский и игорный бизнес находились в прямой конкуренции, выручка ООО БК «Марафон» достигала 10,6 млрд руб. (чистая прибыль — 1,7 млрд руб.).

По оценкам экспертов это составляло около половины всего российского рынка спортивных ставок.

У интернет-сервиса «Марафона», как и у всех букмекерских компаний, очень сложный софт. По признанию айтишников, его практически невозможно создать с нуля и в одиночку. Нужна мощная команда высокопрофессиональных программистов. У Марафона была такая команда. И возглавлял ее Алексей Хобот.

Именно команда Хобота разработала софт букмекерской компании «Марафон».

Но летом 2009 года у «Марафона» начались проблемы. 1 июля у компании закончился срок действия лицензии на букмекерскую деятельность. Продлить ее удалось лишь 12 марта 2010 года. Девять месяцев «Марафон» не принимал ставок. А когда возобновил свою работу, восстановить утраченные позиции компании не удалось. Летом 2011 года «Марафон» прекратил свою работу в России.

Вероятно, свою роль здесь сыграли не только проблема с лицензией, но и потеря Алексея Хобота. Его переманил «Фонбет». Хоботу, похоже, стало тесно в роли наемного сотрудника.

А в «Фонбете» ему предложили не только высокоплачиваемую работу, но и долю в уставном капитале оффшорных компаний, через которые шли деньги игроков, заходивших на сайты букмекера. С аккумулированием денег в лихтенштейнском банке.

Сейчас Фонбет принимает ставки на сайте fonbet.ru, который работает по российской лицензии на букмекерскую деятельность. На сайты в зоне com она не распространяется. Как букмекерский сайт он заработал сравнительно недавно. Еще в 2006 году fonbet.ru предлагал туристические услуги. Согласно сохраненным данным web.archive.org, сайт работает как букмекерский лишь с 2017 года.

Но еще в начале-середине 2010-х гг. БК «Фонбет» рекламировала ставки на сайте bk-fonbet.ru, закрывшемся в 2017 г. Ссылки вели, например, на сайт leonbets.ru, который работал от имени белизской компании с лицензией на азартные игры, выданной на автономной территории канадских индейцев-мохоков (в Канаде и США практикуется такая форма поддержки коренных народов, как создание в их автономиях зон, в которых разрешен игорный бизнес). Ссылки с сайта БК «Фонбет» вели также на sportingbet.com, деньги через который шли на владения британской Короны — Нормандские острова в проливе Ла-Манш.

Ну а если мы зайдем в web.archive, то увидим, что мертвый ныне сайт fonbet.com некогда был очень даже живым (по крайней мере до 2012 г.) и на нем активно шла игра — по лицензии Кюрасао.

Именно игра! После 1 июля 2009 года с вступлением в силу законодательного запрета объем российского игорного бизнеса практически не уменьшился. Он просто ушел в интернет. И букмекерские компании зачастую были лишь ширмой для прикрытия куда более емкого рынка онлайн-ставок, онлайн-казино, онлайн-покера и других азартных игр.

Этот рынок был очень похож на трубу, через которую из России выводилось и выводится порядка полутора миллиардов долларов в год.

По всей России было открыто более полутора тысяч пунктов с вывеской Фонбет. Но многие пункты приема ставок непосредственного отношения к ООО «Ф.О.Н» не имеют, а работают по франшизе. По оценкам наших экспертов, в России оставалась мизерная часть денег, собранных «на земле», то есть на ставках, принятых в офлайне. А процентов 95 «азартных» денег выводилось за пределы страны. Для этого использовались тысячи QIWI-кошельков, а также платежная система PayPal, при помощи которых игроки перекидывают свои деньги на специально открытые депозитные счета.

К слову, по информации «Новой», полученной от одного из сотрудников букмекерской компании, к началу кризиса, спровоцированного падением цен на нефть и эпидемией коронавируса,

на депозитных счетах азартных россиян — клиентов Фонбета — скопилось порядка сорока миллионов долларов.

Сразу несколько источников «Новой» в мире айтишников приписывают именно Алексею Хоботу создание софта «Фонбета». Понятное дело, что он работал не один. Став фактическим совладельцем букмекерской компании, он перебрался на Кипр, а вскоре переманил за собой практически всю свою команду, работавшую в «Марафоне».

Букмекерская «труба»

Надо признаться, что именно изучение происхождения софта «Фонбета», желание установить имя разработчика программного обеспечения этой букмекерской компании, и привело нас к Алексею Хоботу. Оказалось, что в мире айтишников имя автора этого софта — не тайна. Задав вопрос, кто такой Алексей Хобот, можно ли узнать о нем поподробнее.

От трех своих собеседников мы услышали, что Хобот — «владелец Фонбета».

В публичных реестрах имени Алексея Хобота нет. Но сразу двое участников рынка рассказали «Новой», что к 2017 году именно он полностью взял под контроль кипрский оффшор Leonum Limited. А эта компания, в свою очередь, была оператором букмекерской «трубы», через которую деньги азартных россиян перекачивались на Запад. Напомним, что в первой половине десятых годов сайт Фонбета в зоне .ru работал фактически как «доска объявлений», откуда осуществлялась переадресация на сайты, работавшие под оффшорными игровыми лицензиями.

Кипрская фирма Leonum Limited представляла собой структуру, на которую замыкались десятки других компаний.

Ключевые компании в структуре. Инфографика «Новой»

У каждой из них были свои функции, связанные с организацией приема ставок, организацией онлайн-игр, управлением денежными потоками, оптимизацейи налоговых выплат. Отсюда и многообразие юрисдикций регистрации. Где-то проще хранить деньги, а где-то — получить лицензию на букмекерскую и игровую деятельность

В своем финансовом отчете за 2014 год компания Leonum Limited показала более 60 млн евро дохода. Практически весь доход состоял из поступлений дивидендов от дочерних компаний.

В силу того, что доход по дивидендам налогом не облагается, в бюджет за тот год Леонум заплатила совсем немного — 13000 евро.

В отчете были расписаны и роли компаний, входящих в холдинг.

Зарегистрированная в Кюрасао FON Curacao NV занималась предоставлением услуг спортивных онлайн-ставок.

Панамский Fonbet Corp владел интеллектуальной собственностью и сдавал ее в аренду, занимался сервисом по обеспечению деятельности сайтов. Из решения суда по делу «Fonbet Corp против Hosting Ukraine Ltd» мы выяснили, что именно эта компания владеет торговой маркой Fonbet.

Латвийская компания CC Support Services Limited предоставляла услуги колл-центра и занималась сервисом по поддержке клиентов.

Компания Matex Trade Limited, зарегистрированная в Гонконге, предоставляла агентские и менеджерские услуги

На гибралтарскую компанию Leofon Limited был в свое время зарегистрирован веб-сайт fonbet.com. Это прямо следует из решения по уже упомянутому делу «Fonbet Corp против Hosting Ukraine Ltd».

Но вернемся к головной компании холдинга Leonum Limited, зарегистрированной 14 марта 2013 года на Кипре под номером HE320473.

Учредителями компании выступили пять оффшоров, три из которых, по данным наших источников, контролировал Алексей Хобот.

Компания Suette Trading Ltd, на 100% принадлежала гражданину России, сыну известного подольского бизнесмена Максиму Лалакину, компания Kaplan Global Ltd — Александру Буртакову, обладателю израильского и британского паспортов. Suette Trading Ltd и Kaplan Global Ltd на двоих достались 25% акций Leonum Limited.

Акционерная структура Leonum Limited. Инфографика «Новой»

5 декабря 2016 года Максим Лалакин продал принадлежавшие ему 12,5% акций компании Leonum Limited Александру Буртакову. Договор купли-продажи был подписан между Suette Trading Ltd и Kaplan Global Ltd. Так Буртаков оказался владельцем четверти акций оффшора, де-факто контролирующего «Фонбет».

Мы направили запросы на электронные почтовые адреса, указанные при регистрации компаний Suette Trading Ltd и Kaplan Global Ltd. Буртаков на запрос не ответил. А Лалакин позвонил и подтвердил сделку, заявив:

«Участие в букмекерском бизнесе для меня было портфельной инвестицией. Но из-за разногласий с менеджментом "Фонбета", я принял решений выйти из этого бизнеса и с декабря 2016 года ни я, ни мои родственники не имеют никакого отношения к "Фонбету"».

До 2018 года владельцев, видимо, мало интересовало ООО «Ф.О.Н.».

Но в 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу. Накануне Мундиаля, судя по всему, предвидя взрывной рост спортивных ставок как в офлайне, так и в онлайне, владельцы «Фонбета» решили взять под фактический контроль и компанию, зарегистрированную в российской юрисдикции. И 22 декабря 2017 года в ООО «Ф.О.Н.» частично сменились учредители.

Прогнозы владельцев и аналитиков «Фонбета» сбылись.

В 2018 году официальная выручка ООО «Ф.О.Н.», указанная в бухгалтерской отчетности, выросла на 150% и составила 24 миллиарда рублей, а прибыль — увеличилась более чем на 430%, составив 9,5 мрлд рублей.

Кому досталась большая часть этих денег? Очевидно, что реальным владельцам компании.

«Новая» уже рассказывала, что ключевой собственник «Фонбета», контролирующий 65% доли компании — кипрская фирма «Бируса Лимитед» (Birusa limited). В свою очередь, учредителями Birusa limited выступили компании Bosque Verde Ltd, Cabaleiro Ltd и Vontade Ltd, владельцы которых — также оффшорные компании.

На момент публикации мы еще не знали, что бенефициары Birusa Limited — те же самые люди, которые контролировали и Leonum Limited. При этом — в тех же самых пропорциях.

Это Алексей Хобот и Александр Буртаков.

Who is Mr.Burtakov

Об Алексее Хоботе известно крайне мало. Он очень непубличный человек. Ему 55 лет, он налоговый резидент Кипра, у него трое уже взрослых детей.

А вот про обладателя паспортов Израиля и Великобритании Александра Буртакова удалось выяснить куда больше. В первую очередь потому, что обосновавшись в Монако, он ведет куда более публичную жизнь. Не жалеет денег на приобретение недвижимости, яхт, самолетов….

