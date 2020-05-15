 

Что произошло за ночь 15 мая

15.05.2020, 17:42, Разное

Коротко.

  • В Москве умерли еще 68 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число жертв ранее неизвестной болезни в столице достигло 1358. При этом по официальной статистике, смертность в Москве по итогам первого квартала 2020 года выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

  • В мире число жертв COVID-19 превысило 300 тысяч человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (84 тысячи), Великобритании (33 тысячи) и Италии (31 тысяча). РФ по этому показателю идет на 18 месте в мире с 2,1 тысячи умерших.

  • Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России — компанию ООО «КИТ» (Компания инновационных технологий), которая выпускает треть продукции в стране. Сумма сделки не раскрывается.

  • Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость о тексте Financial Times, в котором утверждалось, что смертность от коронавируса в РФ на 70% выше официальной статистики. В Генпрокуратуре считают, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

  • Глава Ростуризма попросила регионы поддержать внутренний туризм, оценив потери отрасли в 1,5 триллион рублей, а падение оборотов — в 95–100%. По ее словам, в противном случае работы могут лишиться до 2,5 миллиона человек.

    • Источник: Новая газета



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