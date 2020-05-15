 

Гвинет Пэлтроу поделилась эффектными снимками дочери Эппл в честь ее 16-летия

15.05.2020, 17:42, Разное

Сегодня день рождения празднует дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена Coldplay Криса Мартина. Эппл исполнилось 16 лет, и по этому случаю ее мама опубликовала на своей Instagram-странице, на которую подписано более 7 миллионов человек, серию ее эффектных фотографий. Пользователи соцсети сразу же отметили, как сильно похожи мама и дочь.

Не могу поверить, что пишу эти слова, но… С 16-летием тебя, моя дорогая девочка! Ты свет моего сердца, ты воплощение чистой радости. Ты такая интеллигентная, с потрясающим чувством юмора. Я так счастлива быть твоей мамой. Люблю наши с тобой ночные разговоры, мне действительно интересно узнать, что тебя волнует. Ты усердно трудишься, желая достичь поставленных целей. Мне чертовски повезло стать именно твоей мамой. Ты красивая, добрая молодая женщина. Спасибо, что выбрала меня. Я обожаю тебя до луны и обратно. Жаль, что тебе приходится встречать такой значимый возраст в таких обстоятельствах, но зная тебя, ты найдешь хорошее и в этом, – написала Гвинет.

Уверены, даже несмотря на карантинные меры, Гвинет придумает что-то особенное и интересное для своей дочери. В прошлом месяце день рождения отмечал ее сын Мозес, и Гвинет организовала для него “дистанцированный праздничный парад”. На двух машинах к дому Пэлтроу подъехали друзья Мозеса. Автомобили были украшены шарами и плакатами, играла громкая музыка и дети кричали поздравления. При этом из машин никто не выходил: подарки передали через опущенное окно автомобиля. Мозесу такой сюрприз понравился.



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