Бывшая девушка Кары Делевинь подогрела слухи о романе с рэпером G-Eazy

15.05.2020, 17:42, Разное

Пока Кара Делевинь коротает карантин, периодически встречаясь с подругами Маргарет Куэлли и Кайей Гербер, ее экс-возлюбленная, актриса сериала “Милые обманщицы” Эшли Бенсон, проводит время в компании парня. На днях папарацци заметили ее с G-Eazy – тем самым рэпером, который состоял в отношениях с певицей Холзи. Эшли и G-Eazy приехали к ресторану The Apple Pan в Лос-Анджелесе, чтобы забрать заказ (заведение специализируется на яблочных пирогах). По словам инсайдера, они коротко поцеловались перед тем, как зайти в кафе, но что это был за поцелуй – романтический или дружеский – тот же инсайдер “определить” не смог.

Нашелся еще один факт в пользу того, что между Бенсон и G-Eazy нет ничего, кроме дружбы, – “лайк” от актрисы на комментарий следующего содержания от одного из фанатов :

Разве Эшли не может иметь друзей? Прекратите считать Эшли обманутой! Или даже Кару! Им просто нужны друзья сейчас, как никогда.

Эшли Бенсон и ее бывшая девушка Кара Делевинь G-Eazy и его бывшая девушка ХолзиНапомним, новость о том, что 27-летняя Кара Делевинь и 30-летняя Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений, появилась в мае. Об этом сообщил проверенный источник People, отметив, что девушки не вместе с апреля.

У них были взлеты и падения, но теперь все кончено,

– заявил инсайдер, вхожий в круг общения Кары и Эшли, не уточнив, что послужило причиной разлада. Последний раз Делевинь и Бенсон видели вместе в марте – уже после того, как в США ввели вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. И, похоже, на отношения девушек эта совместная самоизоляция повлияла негативно.

Кара Делевинь и Эшли БенсонСвои отношения девушки обнародовали летом 2019 года: 14 июня Кара призналась в своих чувствах, опубликовав в Instagram видео их поцелуя с Эшли, а 17 июня на концерте TrevorLIVE Gala публично рассказала о романе с актрисой, заявив, что они вместе год. После СМИ активно начали писать про помолвку звезд, а позже и про их тайную свадьбу. Якобы Кара Делевинь и Эшли Бенсон устроили церемонию в Лас-Вегасе, потратив на нее всего 245 фунтов стерлингов (это меньше 20 тысяч рублей), а гостями на празднике стал избранный круг близких и друзей – Шарлиз Терон, братья Джонас, Софи Тернер и другие. Слухи не подтвердились, и отношения Делевинь с Бенсон так и не были официально зарегистрированы.