 

Возле рынка “Фуд-Сити” в Коммунарке сотни мигрантов устроили беспорядки

15.05.2020, 17:35, Разное

В пятницу, 15 мая, возле рынка “Фуд-Сити” на Калужском шоссе сотни мигрантов устроили беспорядки. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

По предварительным данным, люди собрались рядом с торговым зданием из-за конфликта с арендодателем. Как уточняет РЕН ТВ, многие из собравшихся игнорируют требования о соблюдении социальной дистанции.



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