Найден самый большой вулкан в мире

15.05.2020, 17:33, Новости дня

Для определения вулкана Пухахону самым большим вулканом на планете международная команда исследователей и вулканологов использовала несколько параметров.

Известно, что этот вулкан расположен на территории Национального морского заповедника Папаханаумокуакеа в Тихом океане. Ранее считалось, что самым большим вулканом в мире является Мауна-Лоа. Но после исследования дна океана вдоль подводной цепи гавайских подветренных вулканов, а также химического анализа пород и моделирования результатов, специалисты пришли к новым выводам.

Обнаружилось, что вулкан Пухахону в два раза больше, чем Мауна Лоа. Геологическое сообщество приняло решение оставить вулкану имя на гавайском языке, которые звучит как Pūhāhonu.