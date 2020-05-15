Спрос на новостройки в РФ упал на 30%

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15.05.2020, 17:30, Новости дня

Спрос на новостройки в РФ к маю 2020 года упал на 30%, рассказал замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

«К концу апреля спрос в целом по стране снизился на 30%. Если в феврале-марте в среднем в неделю продавалось 300-350 тыс. кв. метров жилья, то на последней неделе апреля было продано всего 220 тыс. – таким образом, произошло падение спроса на 30%», – приводит его заявление на онлайн-конференции «Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис – новый вызов» ТАСС.

При этом падение спроса на территории страны, по словам Белоусова, неравномерное. В Москве спрос в целом упал в два раза. Однако в некоторых регионах, например в Новосибирске, продажи упали не так сильно, даже в начале мая покупатели были активны. По мнению эксперта, это может быть связано с менее жесткими ограничительными мерами на фоне коронавируса, чем в столице.

Ранее сообщалось, что падение спроса на аренду квартир в Москве составило почти 80%.



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