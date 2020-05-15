 

Семин сказал, чем займется после ухода из «Локомотива»

15.05.2020, 17:30, Новости дня

Главный тренер московской футбольной команды «Локомотив» Юрий Семин сообщил, что не планирует завершать карьеру после ухода из клуба.

«Конечно, не уйду на пенсию», – сообщил Семин в разговоре с ТАСС.

Также он ответил на слова президента Российского футбольного союза(РФС) Александра Дюкова, который выразил надежду на то, что 73-летний тренер продолжит работать.

«Он [Дюков] – молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!» – добавил специалист.

Семин не раскрыл, в клубе какого статуса он может продолжить работать. «Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», – отметил он.

В четверг стало известно, что руководство «Локомотива» с 1 июня на пост главного тренера назначило сербского специалиста Марко Николича. Семин заявил, что отказался занять пост почетного главного тренера «Локомотива» в ответ на предложение руководства клуба.



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