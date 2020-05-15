 

Отмечающая 80-летие Светлана Светличная надеется, что сын снова захочет с ней общаться

15.05.2020, 17:30, Разное

Советская и российская актриса Светлана Светличная надеется, что сын снова захочет с ней общаться. Об этом заслуженная артистка РСФСР, отмечающая 15 мая 80-летний юбилей, пояснила в одном из последних интервью.
Известная актриса, которая не раз помогала своему сыну Алексею Ивашову, перенесшему несколько инсультов, с лечением в одной из лучших клиник страны, призналась, наследник даже не благодарил её за помощь. Звезда «Бриллиантовой руки» полагает, яблоком раздора между ней и Алексеем Ивашовым могло стать имущественный вопрос и зависть. Кроме этого, актриса подозревает, что негативное отношение к ней могла спровоцировать ревность супруги сына. «Я была действительно хороша собой, и вокруг все восхищались: какая Светличная красивая. Ольге, моей невестке, наверное, это было неприятно», – добавила знаменитость.

Заслуженная артистка РСФСР отметила, в детстве Алексей был ласковым и добрым мальчиком. Здоровье сына, по словам Светличной, ухудшилось из-за злоупотребления спиртными напиткам.



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