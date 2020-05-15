 

Учёный Рик Брайт прогнозирует для США “самую тёмную зиму” в истории

15.05.2020, 17:17, Разное

Учёный из США вскоре выступит с показаниями в Палате представителей. Рик Брайт намерен донести до правительства серьёзность нависшей над страной эпидемиологической угрозы, и заявил, что прогнозирует “самую тёмную зиму” в её истории.
Рик Брайт ранее был отстранён от должности директора ключевого вакцинного агентства США. В настоящий момент он выступает за то, чтобы власти страны начали принимать более конкретные действия в борьбе с пандемией коронавируса. Учёный намерен дать показания, в которых расскажет, какие меры необходимо принимать. В первую очередь речь идёт о времени, уходящем безвозвратно. Окно возможностей скоро закроется, отметил специалист, а потому следует реагировать оперативно. Необходимо, подчёркивает он, создать дополнительные лекарственные препараты, позволяющие противостоять COVID-19. Если этого не сделать страна погрузится в “самую тёмную зиму” в истории.

Известно, в Конгрессе США несколько дней назад прошло громкое слушание, в ходе которого рассматривалась реакция администрации Дональда Трампа на коронавирус. Вскоре состоится ещё одно заседание, где и выступит Рик Брайт. Помимо необходимости разработки лекарств, американский учёный намерен настаивать на том, чтобы в Министерстве здравоохранения сосредоточились на задачах по выпуску медицинского оборудования.



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